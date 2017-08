Por Jesús Lemus/Puebla

Después de que en los últimos procesos locales en Puebla, Nueva Alianza ha competido en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), ahora esta fuerza política se pronunció por elegir a sus propios candidatos que aparecerán en las boletas electorales el otro año.

Así lo dijo el presiente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Nueva Alianza, Emilio Salgado Nestor, quien destacó que es momento de mostrar el músculo político del partido en la renovación de los diversos cargos de representación popular.

Mencionó que su postura de no concretar alguna alianza rumbo al 2018 con el PAN, no significa algún tipo de rompimiento con el albiazul, sino insistió que Nueva Alianza tiene la oportunidad de demostrar que tienen músculo político propio para la siguiente campaña electoral.

Emilio Salgado Nestor añadió que hasta este momento, ni el PAN, ni PRI, han tenido acercamientos con Nueva Alianza para concretar algún tipo de alianza electoral rumbo a las elecciones de 2018.

Asimismo, agregó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido, tendrá la última palabra sobre la política de alianza que se podría concretar con otras fuerzas políticas el siguiente año, no sólo en Puebla, sino a nivel nacional.

Sin embargo, quien fuera dirigente sindical del SNTE sección 23 de Puebla, insistió que la militancia de Nueva Alianza puede dar la batalla para ganar las diputaciones locales, alcaldías, legislatura federales, senadurías, gobierno estatal y Presidencia de México.

Cabe recordar que el PRI estatal a través de Jorge Estefan Chidiac, busca que se repita la misma fórmula que en el Estado de México, donde el PRI y Nueva Alianza, además de otras fuerzas políticas realizaron un convenio de coalición para ganar la gubernatura del estado de Puebla.