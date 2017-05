Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, sentenció que no hay las condiciones para adelantar para septiembre el inicio del proceso local 2018, cuando se renovará el gobierno estatal, alcaldías y diputaciones locales.

Señaló que el Poder Legislativo se encuentra muy apretado en sus tiempos; por lo tanto, negó que se de alguna reforma a la ley electoral para establecer que sea en septiembre y no noviembre el inicio del proceso electoral.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, anotó que cualquier reforma electoral, debe aplicarse por lo menos tres meses antes del inicio de cualquier proceso para renovar cargos públicos.

Agregó que si bien Movimiento Ciudadano pidió adelantar el inicio del proceso electoral, su propuesta dijo que se analizará en los siguientes días, aunque insistió que el Poder Legislativo tiene una agenda muy apretada.

“Veo muy apretados los tiempos para pensar en adelantar justamente el inicio del proceso electoral, lo veo muy apretado. Recuerden qué hay una veda de 90 días en donde tiene que estar ya en firme toda disposición de corte electoral previo al inicio de la jornada. No veo posibilidades reales de adelantar el proceso o no al menos en esta ocasión”.

Jorge Aguilar Chedraui anotó que algunos legisladores le han manifestado que por el momento no resultaría viable realizar este ajuste por lo que deberían esperar y enfocarse a otros ajustes a las leyes locales que redunden en beneficios para los ciudadanos.