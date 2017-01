Por Patricia Moreno Sánchez

No se descarta aumento en las tarifas hoteleras por el alza a los combustibles, el litro del gas, y de las tarifas de energía eléctrica reveló Gustavo Ponce de León director de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puebla.

Agregó que la tarde de ayer martes se realizará una reunión de emergencia entre los socios para analizar esta problemática que les tomó por sorpresa.

“Este incremento a las gasolinas, es una aberración, tiene un impacto lógicamente negativo en los servicios he platicado con algunos compañeros y tendrán que hacer un estudio sobre esta problemática.

Indicó que esta asociación integra alrededor de 200 hoteles y moteles en todo el estado, agregó que las tarifas varían en cada hotel por lo que desconoce cuanto pueda incrementar el costo.

No obstante refirió que trabajarán en llegar a un acuerdo para en su caso, autorizar un incremento razonable, al reconocer que aumentar un alto porcentaje, el mismo sector hotelero sería afectado.

“Ya he platicado con algunos compañeros y han señalado que tendrán que aumentar la tarifa de los cuartos de hotel, sin embargo están conscientes de que no puede ser un incremento muy alto para no afectar el turismo”

No obstante dijo que en Puebla se tienen tarifas competitivas con la misma calidad de servicio que en otros estados que tienen costos más altos.