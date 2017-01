Por Jesús Lemus/Puebla

El dirigente municipal del PRI, José Chedraui Budib, sentenció que el gobierno federal y que proviene del partido, debe justificar el gasolinazo que se dio a inicios de año, cuando se había prometido que no habría más incrementos a estos insumos.

El también diputado local del PRI, evitó responder si habrá voto de castigo en contra del partido en las elecciones que habrá en este año en el estado de México y en 2018, cuando se renovará la Presidencia de México.

En lo personal, puntualizó que no está a favor del incremento al precio de las gasolinas toda vez que ello perjudica a la economía de los poblanos, situación que se demuestra con las diversas manifestaciones vividas en las últimas horas en contra del gasolinazo.

“En lo personal no estoy de acuerdo, es una decisión que se tomó mal, se perjudica a los ciudadanos, cuando se había dicho que no había más incrementos a la gasolina, esto es algo que tiene que responder el gobierno federal y a mí no me corresponde decirlo”.

Cabe señalar que en las últimas horas, se han registrado una serie de manifestaciones en el estado de Puebla, por el incremento de las gasolinas, gas LP y la energía eléctrica en todo el país.

Lo anterior provocó que este lunes por la noche, algunos ciudadanos bloquearan por más de tres horas la autopista México-Puebla, como señal de protesta por el incremento de las gasolinas en toda la República Mexicana.