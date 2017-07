Dulce Gómez

La marca “BiciPuebla” está a nombre del Gobierno del Estado, sin embargo el presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo, Adán Domínguez Sánchez, pidió que los derechos comerciales se le otorguen al Ayuntamiento de Puebla, municipio donde actualmente se ejecuta el servicio cargo de la empresa CycloShare.

El integrante del Cuerpo Edilicio informó que lo anterior sucede, a pesar de que la Comuna capitalina fue la encargada de otorgar la concesión a la firma norteamericana, por un periodo de 10 años y con la posibilidad de una extensión.

Respecto al retraso de la segunda etapa, el cabildante panista insistió que abordar este tema le corresponde a la Sindicatura Municipal, a cargo de María Esther Torreblanca Cortés.

“La parte jurídica y la parte de si la concesión se quita o no a le empresa es un análisis que debe realizar la propia Sindicatura Municipal, junto con la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano”, acotó.

Adán Domínguez refirió que él y sus homólogos aprobaron la concesión, no obstante subrayó que no están facultados para tramitar una sanción a CycloShare, ante la demora en el arranque de la segunda etapa, que tuvo estar lista para el 8 de junio.

A la par, descartó pensar en otra empresa para ejecutar el servicio de bicicletas públicas en la ciudad, debido a que argumentó que actualmente existe una firma encargada del sistema.

“Mientras haya una concesión a una empresa no podemos pensar en otro empresa, porque si no entonces el problema sería para los ciudadanos. El sistema de bicicletas públicas en una ciudad debe ser fácil de usar para los usuarios, de entender y compatible, es decir que todas las bicis sean iguales y con el mismo sistema operativo”, señaló.

Por lo anterior, presentó una serie de propuestas para mejorar el servicio: Que el Ayuntamiento sea el titular de los derechos comerciales del registro de la marca, reubicación de 11 cicloestaciones a zonas con mayor demanda ciclista, entre ellas Valsequillo, San Claudio y Bulevar Hermanos Serdán, iniciar de manera inmediata una campaña publicitaria y de comunicación respecto al sistema, inversión de recursos en la construcción de infraestructura ciclista que brinden mayores vías seguras y accesibles, establecer convenios con universidades y empresas públicas y privadas para que los estudiantes y trabajadores puedan acceder a BiciPuebla sin tarjeta de crédito o débito y realizar la revisión del título de concesión.