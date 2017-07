ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Quien se encuentra muy activo en las redes sociales es el todavía rector de la UDLAP Luis Ernesto Derbez, quien ha dicho que le interesa buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la República y entonces ha intensificado su interacción, principalmente en el tuiter, donde ayer resaltaron dos mensajes sobre el tema que él domina y sabe muy bien: la economía y la “convulsión social” de la que habló ayer también el Presidente Peña.

Luis Ernesto Derbez @luisederbez

La inequidad en la distribución de la riqueza está acabando con la clase media, hay que revertir las políticas que benefician a unos cuantos.

La convulsión social y un tejido roto generaliza la violencia y hace del crimen una forma de vida. Por eso en Tláhuac lloraban a “El Ojos”.

El olvido de las autoridades tiene a muchos jóvenes en manos de criminales que les dan “falsa “seguridad” y “dinero fácil”.

No hay duda que el rector Derbez sabe dar buenos pasos y sabe dirigirlos hacia sus objetivos . La pregunta siguiente es: De lado de quién terminará el ex canciller de México en la época de Vicente Fox?

Con la determinación del INE de anular las elecciones en el estado de Coahulia y quitar el triunfo al PRI y abrir la posibilidad al PAN, aunque cambie de candidato, los consejeros vuelven a estar en el ojo del huracán, pues el PRI insiste en pelear su triunfo bajo el argumento que varias partes del reglamento aplicado en este caso, no estaban publicadas de manera oportuna.

Mucho se dijo que esta determinación formaba parte de una negociación entre ambos partidos, PRI-PAN, para después ir juntos en lo que vendrá en el 2018. Sin embargo, esta determianción del INE, generó que en Morena reclamaran los mismos criterios del rebase de topes de campaña y, por lo tanto, anular la elección también allá, en detrimento de Alfredo del Mazo, abriendo la puerta a Morena, cosa que no va a ocurrir, aunque Delfina Gómez vaya a ver a la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, los ojos de todas las fuerzas políticas están puestos en los Consejeros del IFE, pidiendo su renuncia, pues con esas actuaciones, no garantizan imparcialidad para el próximo año.