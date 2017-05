Por Jesús Lemus/Puebla

Es conveniente la depuración de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al 2018, pero se debe garantizar que el método para lograr dicho escenario será cien por ciento confiable, indicó el diputado local de esta fuerza política, Jorge Aguilar Chedraui.

Precisó que ha existido mucha incertidumbre sobre la afiliación de militantes en Puebla; por lo tanto, el detector de huella permitirá identificar las cifras reales de miembros activos que se tienen en Acción Nacional y más cuando se acerca un proceso electoral el otro año en el territorio poblano.

“Esperamos que sea un proceso que de verdad funcione, me he topado con legisladores de otros estados y me he enterado es que no siempre el proceso ha funcionado como debe en la parte tecnológica, esa parte tecnológica viene de la dirigencia nacional y aquí creo que lo importante es que el proceso se dé de una manera amigable para el usuario”, sentenció.

Consideró que hay las condiciones para tener un padrón de militantes fortalecido, que permita a través de ellos, diseñar un proyecto político que se impulsará en todos los municipios del territorio poblano para elegir diputados locales, alcaldes y gobernador del estado.

Es importante recordar que los militantes del PAN, tendrán dos meses para acudir a sus comités municipales del blanquiazul, a refrendar su afiliación política través de la huella digital y credencial para votar.

En caso de que no acudan en el tiempo establecido, los militantes podrían seguir como afiliados aunque con la suspensión de sus derechos políticos, hasta que se decida qué pasaría con ellos a través del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.