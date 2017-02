Por Jesús Lemus/Puebla

Guillermo Deloya Cobián renunció este jueves a la presidencia nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) y que pertenece al PRI, bajo el argumento de que se trató de una decisión personal y no por los escenarios políticos vividos al interior del instituto político.

Así lo confirmó en entrevista telefónica, después de señalar que la otra semana dirá de forma detallada, los argumentos por los cuales renunció al ICADEP que se caracteriza por la formación de nuevos cuadros dentro del instituto tricolor.

Puntualizó que su salida de este organismo priista, no significa que vaya dejar al PRI, como lo han dejado entre ver algunos militantes como Javier López Zavala y Alejandro Armenta Mier.

“No voy a buscar alguna otra opción política, sin duda soy un priista consolidado dentro de mi partido, sin duda hay un llamado para estar de lado de la militancia y es por eso que en estos momento decidí estar con la militancia, fue por ello que renuncié al ICADEP”.

Reconoció que mantiene sus aspiraciones políticas rumbo al 2018, a fin de lograr una de las candidaturas que se designarán para la renovación de los diversos cargos públicos el otro año.

Sin embargo, también destacó que no se vale estar obsesionados con una nominación, pues insistió que lo más importante en estos momentos, es mantener una cercanía con la militancia.