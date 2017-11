Jesús Lemus/@chucho_lemus1

Será el Tribunal Electoral del Estado (TEE), el que decida el futuro de la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, sobre sus derechos político para recuperar la presidencia del partido, una vez que y desde su punto de vista, fue expulsada de manera arbitraria del Sol Azteca.

Sobre el particular, la propia diputada local, confirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), re encausó su recursos de protección a sus derechos políticos al TEE, para que sea este el que resuelva sobre su expulsión del partido y; por ende, que haya perdido los derechos para continuar dirigiendo al instituto político.

Quezada Tiempo auguró que el TEE estará de lado de Nueva Izquierda y; por lo tanto, ratificará que sea Carlos Martínez Amador, quien continúe al frente de la dirigencia estatal del partido, pero sobre todo, no le regresará sus derechos políticos como militante de esta fuerza política.

“Será el TEE el que decida sobre mi caso y no será ninguna sorpresa que ratifique lo de la comisión nacional del PRD sobre mi expulsión del partido y que pierda los derechos para estar al frente del mismo como presidenta”, puntualizó.

Es importante recordar que Socorro Quezada Tiempo, fue expulsada del PRD, luego de que en sus redes sociales escribió una serie de comentarios en contra de su líder nacional, Alejandra Barrales, pero sobre todo destacó que el ex perredista Miguel Barbosa es buen perfil para la gubernatura de Puebla, pese a que está apoyando actualmente el proyecto político de MORENA y de Andrés Manuel López Obrador.