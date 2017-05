Por Jesús Lemus/Puebla

El Poder Legislativo determinó que no hay condiciones de veto, para evitar que José Flota Ocampo, siga al frente de la Fiscalía Anticorrupción, sentenció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, indicó que este martes venció el plazo para revisar el expediente del nuevo fiscal, a fin de conocer si cumplía con todos los requisitos para estar al frente de la posición.

Aclaró que desde la óptica del Poder Legislativo, no hay elementos para quitarlo del cargo, una vez que se manejaron versiones respecto a que no cumplía con los documentos de ley enfocados a su preparación académica.

“Debemos asegurarnos que haya cumplimiento de requisitos y si hubiese interés de que haya un pronunciamiento sobre el veto, este debería de existir, pero les confirmo que este no lo habrá, no hay incumplimiento de requisitos y por eso no ejercemos el derecho del veto”.

Cabe recordar que José Flota Ocampo fungió como mediador del gobierno del estado de Puebla con habitantes de Chalchihuapan, luego del desalojo violento que se dio de estos últimos en 2014.

En esas negociaciones, se logró según versiones oficiales del gobierno estatal anterior, que la señora Elia Tamayo aceptara la indemnización tras la muerte de su hijo de 13 años, quien perdió la vida durante el desalojo de habitantes en el año antes citado y que se vivió cerca de la carretera que conecta a Chalchihuapan.

Pese al escenario anterior, la Iniciativa Privada a través de la Fiscalía General del Estado, respaldó que José Flota Ocampo, fuera designado como el nuevo Fiscal Anticorrupción, organismo que se creó con el Sistema Estatal Anticorrupción.