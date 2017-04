Dulce Gómez

El trabajo de las autoridades para sanear el Río Atoyac ha sido “débil” y los gobiernos no han tenido “mano dura” opinó Violeta Trinidad Rosell, directora de la asociación Dale la Cara al Atoyac, quien ayer por la mañana y parte de la tarde encabezó la actividad denominada “Picnic en tu Río”.

Esta actividad se desarrolló sobre el Bulevar 5 de Mayo entre 16 de Septiembre y 2 Sur. En el lugar, Violeta Trinidad recordó que debajo de esta vialidad pasaba el Río San Francisco, sin embargo en 1968 fue entubado.

En este contexto, declaró que es importante que la población no arroje residuos contaminantes a la afluente del Atoyac, además que es vital que las empresas dejen de verter desechos.

“Se ha visto que en realidad no se ha avanzado, entonces ha sido débil el trabajo de las autoridades, sin embargo creo que poco a poco estamos creando diferentes acciones para que las autoridades cumplan con su responsabilidad”, sostuvo la activista quien estuvo acompañada por integrantes de otras organizaciones sociales.

Apuntó que el Río Atoyac podría estar limpio, empero manifestó que es importante crear conciencia sobre este tema, además de que las autoridades deben emprender acciones a favor de este cauce.

“Estamos aquí como parte de una iniciativa que estamos haciendo con otras organizaciones, estamos tratando de generar conciencia para que la gente sepa que hay ríos entubados, específicamente el San Francisco que ahora está entubado y no queremos que le pase lo mismo al Atoyac. Es una iniciativa de picnics simultáneos creando conciencia sobre la regeneración de ríos”, dijo.

De la misma manera, enfatizó que se busca la promoción de 4 al cubo que es “una propuesta de ley muy parecida al Tres de Tres” y pretende privilegiar la movilidad, espacio público, agua y consumo responsable, en lo individual, comunidad, local y regional.