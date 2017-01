Por Patricia Moreno Sánchez

El acuerdo que firmó la mañana del lunes, el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto con los diversos sectores sociales para la Protección de la Economía Familiar es ambiguo consideró Antonio Prosperi Calderón presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Puebla.

Refirió que lo que las cámaras, Concamin, Concanaco entre otros es de llegar a un acuerdo con el gobierno federal para tratar de alcanzar acuerdos para poder enfrentar este aumento de la gasolina.

No obstante reconoció que la situación es muy complicada para el sector empresarial. Refirió que pese a la falta de confianza en el gobierno federal por parte de la ciudadanía, los empresarios estan dispuestos a colaborar para enfrentar los efectos de la “dura medida” incrementar en 20 por ciento los precios de los combustibles y beneficio de la misma sociedad a la cual pertenecen los empresarios.

Con respecto a los puntos de este acuerdo, como el bajar los salarios del 10 por ciento a funcionarios de mando superior, dijo no es suficiente, al referir que se deben de tomar otras medidas como reducir el gasto corriente, eliminar, gastos para partidos políticos, organismos entre otros.

En el punto de garantizar que no se incrementen los productos básicos como lo prometió el presidente Peña Nieto, el dirigente empresarial señaló que este sector está dispuesto a colaborar, sin embargo dijo que otro punto es que para mantener la plantilla laboral en esta crisis, en algún momento se tendrán que aumentar los precios de diversos productos, aunque este sea lo mínimo.

Indicó que los sectores correspondientes tendrán que hacer un esfuerzo para mantener los precios de la Canasta Básica.

Reconoció que esto no será una tarea fácil para el sector empresarial, sin embargo estan dispuestos a colaborar con este acuerdo nacional. Dijo que más allá de los acuerdos, lo importante es salir de la problemática económica en la que se encuentra México por los entornos internacionales y los problemas internos como la quiebra de PEMEX, la falta de recursos del gobierno mexicano y otros factores que estan generado un endeudamiento que genero caer en una crisis que no se presentaban desde hace 20 años.

El problema dijo Prósperi Calderón es que no solo es una crisis económica sino una crisis social.

Por ultimo recoció la valentía de la Confederación Patronal, COPARMEX de negarse a firmar el acuerdo presidencial, refirió que ello muestra que vivimos en un país democrático y no todos están obligados a firmar dicho acuerdo.