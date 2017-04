http://www.laopinionpuebla.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=70819&type=image&TB_iframe=1

Por Patricia Moreno Sánchez

La Arquidiócesis de Puebla distribuirá paquetes de alimentos en las calles principiante personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes e indigentes que realmente necesiten la ayuda informó el padre Rutilo Muñoz Coordinador del Programa de Comedores Comunitarios Palafox..

Explicó que se prepararan paquetes de comida para aquellas personas que no pueden acudir a los comedores comunitarios que recientemente se abrieron por parte de la iglesia católica, como son los adultos mayores que viven en departamentos solos, personas que por su condición de indigencia se niegan a acudir a estos centros alimentarios, y personas que tengan alguna discapacidad y por lo mismo no pueden trabajar.

“Se les distribuirá alimento a las personas en condición de indigencia, los adultos mayores de las casas del entorno; que muchas veces viven solos o estan solos todo el día porque el familiar con el que viven se va a trabajar muy temprano y no tienen que les de comer”.

El padre aclaró que este servicio será para las personas que realmente necesiten el alimento, empero no se pretende caer en un paternalismo dañino para favorecer a personas que pueden trabajar. Se evitará fomentar vicios.

Comentó que se realizara recorridos para invitar a las personas acudir al comedor comunitario y a otros se les entregaran sus paquetes alimentarios.