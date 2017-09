Por Jesús Lemus/Puebla

El PRD nacional tiene un plazo de diez días para resolver las solicitudes de expulsión en contra de perredistas poblanos y que fueron promovidas por la dirigente estatal de esta fuerza política en Puebla, Socorro Quezada Tiempo.

Lo anterior fue ordenado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) en la sesión de este miércoles, cuando se analizaron 13 expedientes que se relacionan al tema de las expulsiones de los perredistas.

Cabe recordar que Socorro Quezada Tiempo promovió la expulsión de perredistas como Carlos Martínez Amador, Jorge Benito Cruz Bermúdez, Julián Rendón Tapia, Arturo Loyola González, entre otros que supuestamente operaron en las elecciones de 2016 a favor del PAN para renovar el gobierno estatal.

Aunado a lo anterior, según explicaron los magistrados, el PRD nacional tuvo un plazo de 180 días para resolver las solicitudes de expulsión contra de los perredistas antes citados; sin embargo, jamás se registró una decisión en concreto sobre este particular.

De esta manera, el recurso de expulsión se regresó al Tribunal Electoral del Estado donde los magistrados ordenaron al PRD nacional a través de su comisión de justicia, definir si proceden o no las solitudes de expulsión.

En otro orden de ideas, los magistrados del organismo electoral echaron para atrás el recurso de inconformidad de MORENA, respecto a que todavía estaban defendiendo un porcentaje de sus prerrogativas que se asignaron para este año.

De esta manera, el partido está obligado a regresar un poco más del millón de pesos que se les había asignado para sus actividades ordinarias del presente año a través del Instituto Electoral del Estado.

LÍDER DEL PRD SE REUNE CON SU HOMOLOGO DEL PAN

Por otra parte, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, se reunió con su homólogo del PAN, Jesús Giles Carmona, para analizar el tema del Frente Ciudadano por México en el estado de Puebla y que implica una alianza para las votaciones de 2018.

En entrevista, la líder del sol azteca en Puebla refrendó su rechazo a integrar una coalición con el blanquiazul, sin embargo, afirmó que asumiendo “una postura institucional” dio cumplimiento a los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRD.

La también diputada local del PRD, mencionó que este primer acercamiento no significó que se haya sido “doblegada” y que de manera inmediata concreten una alianza con el PAN, al asegurar que primero deberán dejar en claro las reglas para poder coaligarse.