Dulce Gómez

Será hasta el mes de abril próximo cuando se discuta si el gobierno del estado cumplió con las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en junio pasado, y en caso de que se hubiesen cumplido, se emitiría una Alerta de Género para la entidad.

Así lo aseguró la comisionada Especial de Seguimiento del organismo, Alejandra Negrete Morayta, quien además informó que incluso si el gobierno estatal llegase a faltar con una sola de las recomendaciones, entonces sería suficiente para que la Secretaría de Gobernación emitiera una Alerta de Violencia de Género en Puebla.

De acuerdo a la funcionaria, la fecha límite para el cumplimiento fue en enero pasado, cuando transcurrieron los seis meses que puso como plazo la CONAVIM para darle cabida a los 11 puntos, por lo que en abril se dictaminará si es necesario emitir una alerta para Puebla o se cumplieron con todos los requerimientos.

“La idea es que el estado haya cumplido lo necesario con toda la voluntad, con todos sus recursos para generar el cumplimiento en estos seis meses, pero si hay alguna medida que no se haya cumplido, que no se haya hecho un esfuerzo, no importa que todas las demás estén cumplidas al cien por ciento: la alerta se declara”, dijo.

Asimismo, apuntó que en Puebla los casos de violencia contra las mujeres más recurrentes, son contra personas adultas y de comunidades indígenas, lo que representa un pendiente para el estado.

Finalmente detalló que la Comisión Especial de Seguimiento la conforman dos integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de la Mujeres, del Instituto Poblano de la Mujeres y académicos locales y nacionales.