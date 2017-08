• El senador poblano realizó una gira de trabajo por los municipios de Teziutlán, Zautla, Libres y acatlán de osorio

· Zautla, Puebla.- En gira de trabajo realizada por municipios de la Sierra nororiental del estado de Puebla, el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta destacó la enorme gestión de recursos para la realización de obras en municipios gobernados por todos los partidos políticos, al tiempo de resaltar que la obra social gestionada en toda la entidad, le representa una gran satisfacción como servidor público.

Ante miles de personas de al menos siete municipios de esta zona, el senador recordó que ha sido gestor de más de 600 acciones en obra pública, y más de 2 mil millones de pesos en todo el Estado, sin distinguir colores partidarios. “Me ven como adversario político del gobierno del estado, no lo soy. Soy alguien que habla defendiendo sus ideas y defendiendo su visión, yo no tengo enemigos y no le deseo mal a nadie, sino que a todos les vaya bien y que todos cumplan sus metas”, refirió.

En este sentido, aseveró que los gobiernos deben ser tolerantes y permitir que la ciudadanía actué libremente, sin que existan represalias por esto, en alusión a la prohibición que recibió el presidente municipal de Tlatlauquitepec, de recibir al senador Barbosa para la entrega de obras gestionadas.

“Cualquier forma de gobierno debe ser tolerante, debe admitir la pluralidad, debe admitir que la gente puede pensar como quiera y debe estar del lado de quien quiera, así debe verse el ejercicio de la autoridad “, sentenció.

El senador poblano aseveró que actualmente en la política es importante el trabajo en equipo, pues los políticos deben ser organizadores, pues de no serlo, no llegarán a ningún lado; por ello, sin importar el nombre o color político al que se pertenezca, debe existir trabajo interpartidario en beneficio de la gente.

Asimismo, destacó que actualmente nuestro país vive agobiado por muchos problemas en distintos ámbitos, por lo que él se enfrentará a quienes están impidiendo la transformación de nuestro estado y país.

MÁS DE 50 MILLONES DE PESOS PARA LA SIERRA NORORIENTAL

Durante esta gira de trabajo estuvo acompañado de los presidentes municipales de Zautla, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla, Hueytlalpan, Huehuetla, Caxhuacan, Tuzamapan de Galeana, Teziutlán, Libres, jueces de paz e inspectores de las diversas comunidades beneficiadas con la gestión de recursos para sus municipios.

El Senador Miguel Barbosa inauguró obras que alcanzaron los 56.3 millones de pesos gestionados por él desde el Senado de la Republica, mismas que se distribuyeron en pavimentación de calles con concreto hidráulico, rehabilitación de escuelas, construcción de espacios deportivos así como la construcción del Edificio U2-C del Complejo Regional Nororiental Libres de la BUAP.

De igual forma, en el municipio de Acatlán de Osorio en la Mixteca Poblana, se entregó la construcción del mercado municipal y del tianguis, permitiendo espacios dignos para la comercialización de los diversos productos, tanto los perecederos como las artesanías que ahí se elaboran.