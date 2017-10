Por Jesús Lemus/Puebla

La Red Plural de Mujeres creó el observatorio ciudadano por la Igualdad de Género en Puebla y que tiene como fin obtener una cifra real sobre los datos de violencia de género que se registra en todo el territorio poblano.

Sobre el particular, la presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, señaló que las cifras sobre violencia de género en el territorio poblano son muy variadas y; por ello, la iniciativa de crear el observatorio ciudadano.

Aclaró que este movimiento estará ajeno a las campañas políticas, pues enfatizó que lo básico de esta organización es garantizar el diseño de políticas públicas en favor de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.

“Lo que se busca en el observatorio es evidenciar todas las desigualdades que sufren las mujeres en Puebla, se enfoca desde la violencia laboral, familiar hasta la que en ocasiones deriva en escenarios que perjudican a este sector de la población”.

La también diputada local del PRD dijo que el observatorio ciudadano no será manipulado por los partidos, pues enfatizó que dicho movimiento se integra por diversas militantes de los institutos políticos con presencia en el territorio poblano.

Dijo que el observatorio sesionó en la mayoría de los partidos, donde se expuso la importancia de crear las políticas públicas necesarias en favor de las mujeres para que se disminuya la violencia de género.

Finalmente, la diputada del PRD dejó en claro que el único partido donde no se sesionó, fue en el PAN y que está a cargo de Jesús Giles Carmona.