Por Patricia Moreno Sánchez

La iglesia está preocupada por el incremento de la inseguridad en la entidad poblana por lo respalda la solicitud de modificar los artículos del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para con ello eliminar ciertas lagunas que no permiten la impartición de una justicia real, afirmó Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Arzobispo de Puebla.

El Líder de la Grey Católica agregó que está de acuerdo con la propuesta del gobernador Antonio Gali de buscar que se adhiera a esta Ley el punto de la Prisión Preventiva y se evite que queden en libertad los acusados para continuar delinquiendo.

“Estoy totalmente de acuerdo en que se realiza alguna modificación a este Sistema Penal Acusatorio, porque la lamentablemente la mayoría de las veces los malhechores son los que pese a que delinquen, no se les aplica sanción porque se les deben respetar sus derechos humanos por encima de las víctimas”.

Por lo que celebró que las autoridades municipales y estatales hayan levantado la voz a favor de la población con esta iniciativa de modificar este sistema penal.

“Existe una gran preocupación en la iglesia por lo que me da gusto que las autoridades municipales y estatales están tomando cartas en el combate a la inseguridad”.

El gobernador Antonio Gali, está buscando a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que el Congreso de la Unión, modifiquen el artículo 19 de esta Ley para que se permita a Prisión Preventiva a delitos del Fuero Común, al señalar que miles de delincuentes que han salido libre, por las fallas o lagunas de esta Carta, están llegando a Puebla a delinquir.