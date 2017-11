· Al menos siete senadores de la Comisión de Justicia deberían excusarse del procedimiento por conflicto de interés, señala Fidel Demédicis.

Senadores del PT-Morena se manifestaron en contra de la convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política y sometida a votación ante el Senado de la República para el nombramiento del próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

En tribuna, el senador Miguel Barbosa Huerta lamentó que los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Verde, tuvieran un acuerdo no escrito para no debatir.

“Cuatro grupos parlamentarios decidieron no debatir y han decidido iniciar el tránsito hasta llegar al nombramiento del fiscal FEPADE a través de eso, de evitar cualquier debate” dijo.

El vicecoordinador político del PT-Morena llamó a que con la misma fiereza que caminaron los primeros días después de la remoción de Santiago Nieto, ahora se camine para poder generar un fiscal FEPADE que sea autónomo y que sea independiente.

Asimismo, Barbosa Huerta advirtió que no existe confianza de la sociedad en los nombramientos que se hacen desde el Senado y desde la Cámara de Diputados y por eso la convocatoria para fiscal en materia de delitos electorales debió incluir procedimientos de apertura completa a la sociedad.

“Por eso planteamos un modelo diferente, por eso planteamos un modelo en el cual hubiera una titular de la FEPADE, y por eso planteamos que hubiera un procedimiento en el cual hubiera un Comité de Seguimiento Ciudadano; por eso planteamos que ese Comité de Seguimiento Ciudadano, junto con la Comisión de Justicia, hiciera el análisis de quien se registrara como aspirante”, agregó.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo consideró que al menos siete integrantes de la Comisión de Justicia deberían excusarse del proceso de análisis, discusión y de determinar quiénes son elegibles porque presentan conflicto de intereses.

“Les interesa que el próximo fiscal no investigue a fondo los sobornos que ya iniciaba la investigación Santiago Nieto. ¿A quién le interesa que no se llegue al fondo de este asunto? Pues digámoslo con todas sus letras, no le interesa que se llegue al fondo de este asunto al ciudadano Presidente de la República; no le interesa que se llegue el fondo de este asunto al señor Lozoya”, aseveró.

Por eso, agregó, todos los senadores integrantes de la Comisión de Justicia que son del PRI o del Verde Ecologista de México, debieran de excusarse de participar en la revisión de quiénes son elegibles.

“Si este procedimiento sigue el que se determine estará viciado de origen y pesarán sobre él todas las dudas habidas y por haber, porque no va a ser capaz de continuar con una investigación que el pueblo de México está exigiendo que se concluya, que se llegue hasta las últimas consecuencias y si es necesario enjuiciar al Presidente de la República, que se enjuicie”, dijo.

La votación en el pleno sobre la convocatoria para nombrar el próximo titular de la FEPADE no se concluyó por falta de quórum.