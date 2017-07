Por Jesús Lemus/Puebla

El PRI debe fijar a través de una convención de delegados, cuál sería el mejor método para elegir a los candidatos que competirán por un cargo público en las elecciones del otro año, declaró Ricardo Urzúa Rivera.

El también aspirante a la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2018, consideró que la convención de delegados para definir el método de selección de candidatos, es la mejor forma de garantizar la unidad del PRI.

Desde su punto de vista, dijo que la consulta a la base, tal y como la pide el sub secretario de la SEDATU, solamente dividiría a la militancia y los grupos políticos que hay en el PRI de cara al otro año.

Es por ello, que insistió que a través de una consulta a la base, es como se elija el mejor método para seleccionar a los candidatos que competirán por un cargo público, dejando en claro que deben ser perfiles idóneos quienes garanticen el triunfo en 2018.

Puntualizó que si en esa convención de delegados se elige la consulta a la base, pues será un tema que se habrá consensado, garantizando que habrá unidad en la militancia, pero insistió que dicho mecanismo dividiría aun más al partido.

“Respeto mucho la solicitud de consulta a la base, sin embargo considero que ello podría dividir a todos los militantes, se generarían fracturas al interior de los grupos políticos y; por ello, la importancia de garantizar la unidad”, mencionó.

Asimismo, reiteró su llamado para que Lastiri Quiroz no use recursos públicos en su tarea que hace por todo el estado de Puebla y que tiene como finalidad recabar 500 mil firmas para pedir al PRI nacional sea la consulta a la base el método para elegir al abanderado que buscará la gubernatura el siguiente año.