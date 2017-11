Dulce Gómez

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), José Ventura Rodríguez Verdín, adelantó que actualmente se afina “otro plan” para retirar a los ambulantes de las calle del Centro Histórico, especialmente a aquellos que se han negado a trasladarse al Corredor Comercial Temporal de la 12 Oriente-Poniente.

En entrevista, el encargado de la gobernabilidad en la ciudad evitó abundar en los pormenores de esta nueva estrategia, empero aseguró que el trabajo de la dependencia a su cargo es permanente, incluso dijo que en los últimos días se ejecutaron más de 70 decomisos.

“Estamos afinando otro plan porque está gente debe entender, deben estar en las áreas que les corresponden”, puntualizó al cuestionarle qué pasará con los informales que se resisten a ocupar un espacio en el Corredor Comercial, puesto en marcha el 16 de junio del presente año.

El funcionario municipal dejó en claro que el Ayuntamiento de Puebla no busca reprimir a los ambulantes, pues compartió que constantemente se reúne con los líderes de todas las organizaciones para exhortarlos a no instalarse en calles no avaladas.

“Seguimos trabajando, es estar pendiente permanentemente y lo estamos haciendo porque son las instrucciones del presidente municipal. Tenemos que mantener el Centro Histórico limpio”, acotó.

Asimismo, apuntó que la ubicación de comerciantes tampoco está permitida a las afueras de hospitales e instituciones educativas, por ello también serán retirados.

“Se están haciendo decomisos y si no entienden lo vamos a seguir haciendo. Hemos recogido desde elotes, chicharrines, calcetas y otros. Hay pláticas diarias con las organizaciones, pero dicen que no les interesa estar en el Corredor Comercial de la 12 Oriente-Poniente”, finalizó.