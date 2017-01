Por Jesús Lemus/Puebla

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) no tienen la autonomía para “disminuirse sus salarios”, equivalente a 66 mil 911 pesos mensuales, aunque si podrían eliminar el beneficio de mil 500 pesos para la gasolina, dijo el presidente del organismo, Jacinto Herrera Serrallonga.

En entrevista, puntualizó que por mandato constitucional los consejeros del IEE tienen establecido su salario y; en caso de existir una disminución, tendría que avalarse a través de una reforma que presenten y avalen los diputados en el Congreso del Estado de Puebla.

Jacinto Herrera mencionó que se está “valorando” implementar un plan de austeridad” que consistiría en mantener el pago de la renta donde se alberga la sede del IEE, reducir los costos en insumos de papelería, además de eliminar el beneficio de los mil 500 pesos de gasolina para cada uno de los consejeros.

Sin embargo, Jacinto Herrera Serrallonga, no especificó a partir de cuándo entraría en vigor el plan de austeridad, pues señaló que en los siguientes días habrá una reunión entre los consejeros para valorar las medidas que hagan frente a la crisis económica del país.

“En el sentido de los salarios hay que recordar que es una disposición local y en la ley electoral que los consejeros tenemos que ganar lo mismo que los magistrados, los que aprueban los salarios son los diputados locales y no tenemos la facultad necesaria para que el instituto tome esas medidas”.

Cabe señalar que un consejero electoral gana diario 836 pesos, cuando un trabajador promedio recibe 80 pesos diarios.