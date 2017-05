Por Jesús Lemus/Puebla

El titular de la Junta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, aclaró que el Congreso del Estado podría revisar el asunto de las foto multas, aunque desde su punto de vista, estas han permitido generar una cultura vial, además de disminuirse los accidentes viales.

Así lo declaró después de que instancias federales en materia administrativa, emitiera una sentencia que declaró anticonstitucional las foto multas, ya que las sanciones se imponen al dueño del vehículo, cuando en ocasiones es otra persona quien comete la infracción por exceder los límites de velocidad.

En este sentido, el también coordinador de los diputados locales del PAN, puntualizó que sería aventurado señalar que se eliminarán las foto multas, pero tampoco descartó que se pueda entrar al análisis del mismo en cierto momento.

Jorge Aguilar Chedraui mencionó que desde su punto de vista, las foto multas en diversos puntos del estado de Puebla, han permitido disminuir los accidentes viales, luego de que no existía esa cultura por parte del conductor para no exceder los límites de velocidad.

El líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, opinó que en caso de que llegue a eliminarse el tema de las foto multas, no se verían perjudicadas las finanzas del gobierno del estado y que es encabezado por Antonio Gali Fayad.

“Muchos han pagado la foto multa y no les gusta, creo que este programa ha permitido crear una cultura vial en el estado de Puebla, en términos de ingresos no es muy significativo para el estado, además de que el número de foto multas ha disminuido”.