Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso del Estado de Puebla analizará minuciosamente el tope financiero que busca el ayuntamiento de la ciudad a través de su presidente municipal, Luis Banck Serrato, declaró el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui,

Consideró que se especuló sobre la cifra que buscaría el municipio de Puebla, pues con base en las pláticas que tuvo con el munícipe, se trataría de “cientos de millones y no de miles de millones”.

Destacó la importancia de que el cabildo municipal informe al Poder Legislativo, de qué manera se ocupará el tope financiero que representa hasta cierto punto, una línea de crédito y que asciende hasta los 800 millones de pesos, respectivamente.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, señaló que únicamente tiene la información de que los recursos públicos que se buscarán, se utilizarán para seguridad, aunque insistió, no se especifican las áreas correspondientes.

“Cualquier proyecto en materia de seguridad me parece que vale la pena evaluarse y respaldarse, habrá que ver en qué términos viene ese programa y línea de crédito. Creo que es un tema relevante que habrá que revisar con mucho cuidado”.

Cuestionado si solicitarán la comparecencia del alcalde o el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) para que les expliquen las razones por las que se está solicitando esta línea de crédito, respondió que si el proyecto no está perfectamente claro pediría información suficiente para conocer de fondo el tema.