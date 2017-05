Por Patricia Moreno Sánchez

Garantizado el pago de utilidades para los más de los trabajadores de AUDI aseguró Álvaro López Vázquez dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de AUDI (SITIAUDI). Especificó que son 60 días que se cubrirán en promedio para los trabajadores.

Comentó que por seguridad no se les permite informar sobre el monto total o los salarios que percibe cada obrero para evitar hechos delictivos incluso se está trabajando en gestionar operativos de seguridad.

Explicó que el sindicato realizó una revisión de la Carátula Fiscal de la empresa y en base en los datos con apoyo de los asesores se logró que la empresa concediera dos meses de utilidades.

Recordó que son 4 mil 500 los trabajadores, no obstante no todos recibirán utilidades, al indicar que unos fueron contratados a partir de este año.

Agregó que el período que comprende la repartición corresponde al 2016.

Además existe una regla que marca la ley que indica que los eventuales que no trabajaron 60 días no les corresponde el pago de esta prestación.

Explicó que el año pasado fueron contratados alrededor de 3 mil 900 trabajadores, sin embargo no todos tendrían derecho, refirió que se debe analizar caso por caso.