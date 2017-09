• Las clases serán reanudadas el próximo lunes

Por Diego Armando Cuautle/@dcuautle

En las últimas horas se reportó la tercera víctima fatal tras el sismo del pasado martes misma que pertenecía a la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tratándose de Brandon Isaac Rovelo Guzmán, alumno de la preparatoria Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a información de la propia institución, el joven contaba con 18 años de edad falleció este jueves después del accidente que sufrió en las instalaciones de su escuela localizada en la capital del Estado.

A través de su cuenta de twitter, el rector, Alfonso Esparza Ortiz expresó: “Lamentó el fallecimiento de nuestro ex alumno de la Prepa Lázaro Cárdenas, Brandon Isaac Rovelo Guzmán y envío condolencias a sus familiares”.

Cabe señalar que este miércoles también se daba a conocer el fallecimiento de Ana Paola de los Santos, de 16 años de edad, quien murió al interior de la misma Preparatoria durante el sismo, al desprenderse una gran cantidad de pedazos de muros. También falleció Maricela Miranda Rosas, de 49 años de edad, quien formaba parte del personal.

La BUAP informó que se encuentra brindando la atención necesaria a tres personas más de la comunidad estudiantil que han presentado lesiones después del sismo de 7.1 grados Richter y precisó, que la institución educativa otorga ayuda leal y psicológica a las familias, y desde el primer momento se brindó atención médica a las tres personas lesionadas.

Asimismo, se solidarizó con las familias afectadas en Puebla y varios estados del país, a raíz del movimiento telúrico que se sintió a las 13:14 horas con epicentro en Chiautla de Tapia el cual afectó a otras zonas cercanas .

Para continuar con la revisión exhaustiva de la Universidad, se dio a conocer que se han organizado brigadas de verificación de inmuebles, integradas por ingenieros y arquitectos para descartar daños estructurales.

La misma institución confirmó que serán reubicadas temporalmente la preparatoria y la Facultad de Psicología, sin dar a conocer la sede alterna misma que será dada a conocer antes del próximo lunes, fecha en que las clases serán reanudadas de manera regular.

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, como el Hospital Universitario de Puebla se encuentran trabajando con normalidad, durante la primera revisión a los 576 edificios de la institución, informó que se pudo constatar que no presenta daños estructurales graves, e incluso la mayoría ya podrían ser utilizados.

Además se informó que el Edificio Carolino, sede de la BUAP, no sufrió daños, así como que algunos inmuebles en Ciudad Universitaria presentaban algunas grietas.

La BUAP puso a disposición dos líneas telefónicas para la solicitud de ayuda: 01 800 AYUDA y el celular 22 25 97 09 66.