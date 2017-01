Por Patricia Moreno Sánchez

El padre Paulo Carvajal vocero de la Arquidiócesis informó que su estado de salud paso de grave a delicado y se prevé que pronto se sea trasladado a piso.

Agregó que se espera que el doctor Christian Arredondo Flores, indique su traslado de terapia intensiva a un cuarto, toda vez que está mejorando.

El padre Paulo comentó que dependerá de los médicos el reposo que deberá guardar Monseñor, sin embargo consideró que debido a lo delicado de su intervención quirúrgica, posiblemente no podrá incorporarse a sus labores de forma inmediata.

“La situación fue difícil, pero afortunadamente fue atendido de forma rápida lo que le permitió que no pasara a mayores y superar este problema cardíaco y gracias a Dios está mejorando” refirió el padre vocero de la Arquidiócesis.

No obstante pidió nuevamente que se mantenga la oración por la salud de Monseñor y al mismo tiempo mencionó que el Líder de la Grey Católica está agradecido por todas las muestras de cariño de los fieles católicos y de la sociedad en general.