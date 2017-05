Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal independiente, Alejandro Armenta Mier, anunció oficialmente su separación de las filas del PRI, además de abrir la posibilidad de afiliarse a MORENA, al considerar que es el único partido que tiene las condiciones de enfrentar la corrupción que se vive en el país.

Durante la conferencia de prensa que ofreció, el representante popular dijo que su decisión de afiliarse al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, lo anunciará en estos días.

Condenó la persecución política que sufrió en las últimas semanas, luego de que firmó un documento promovido por MORENA para impulsar estrategias en el combate a la corrupción.

Alejandro Armenta Mier no descartó que con esta postura que tiene en contra del PRI, traten de sembrarle algunos delitos, incluso no rechazó que desde las cúpulas del poder lo quieran acusar de presunto huachicol en el distrito de Tepeaca.

“Durante estos años creí que en el PRI que estaba a favor de las causas populares, del PRI que defiende los derechos sociales y ahora veo al partido secuestrado por esa cúpula comparsa de Moreno Valle a Rosas, es por ello, que hoy anunció mi separación definitiva del partido y valoro firmemente unirme a MORENA”, mencionó.

Asimismo, insistió que no está casado con la idea de buscar un nuevo cargo público en las elecciones de 2018, dejando en claro que su prioridad es el combate a la corrupción en Puebla y todo el país.

Por último, responsabilizó una vez más al coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho Quiroz y del líder nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a él o su familia.