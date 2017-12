• La Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro sólo señala como sanción en estos casos de 200 a 700 jornadas de trabajo comunitario.

Odilón Larios Nava.- El hombre del Camaro que fingió su secuestro no pisará prisión debido a que las leyes actuales sólo señalan una sanción consistente en 200 a 700 horas de trabajo a la comunidad, sin que aplique una sanción económica o una privativa de la libertad, lo anterior lo confirmó Fernando Rosales Solís, titular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI). De esa forma Jorge Hernández, que planeó su auto secuestro para obtener dinero de la familia de su esposa fue dejado en libertad después de rendir su declaración.

Como se informó en este diario, Jorge Hernández, el dueño del Camaro que fingió su secuestro, exigía a la familia de su esposa 5 millones de pesos por su rescate. Sobre las sanciones a las que podría hacerse acreedor Rosales Solís dijo: “La Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro habla de que si tú finges tu secuestro te da de 200 a 700 jornadas de trabajo. Esto es, no amerita pena privativa de libertad sino servicios a la comunidad”.

Más adelante dentro de su misma alocución, el titular de la FISDAI indicó: “Se encuentra la investigación abierta y por supuesto que terminará con la contradicción que la propia víctima narra en su entrevista y será inmediatamente puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, la investigación. Y físicamente él se encuentra en libertad toda vez que el delito no amerita pena privativa de la libertad”.

Sin embargo Rosales Solís fue muy claro en mencionar que en casos de autosecuestro quien finge su secuestro no amerita pena privativa de la libertad, pero aquellos que le ayudan pueden hacerse acreedores a una sanción que va de 4 a 16 años de prisión. En el caso del Camaro precisó que no hay información que involucre a terceras personas pero precisó que el caso aún está en etapa de investigación.

Rosales Solía señaló que en las reuniones que tienen los titulares de las agencias anti secuestros del país han establecido mecanismos que han hecho llegar al Congreso de la Unión para solicitar sanciones mucho mayores para castigas el autosecuestros, porque son muchos los casos que se tienen en el país.