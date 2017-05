Por Jesús Lemus/Puebla

Es lamentable que partidos antagónicos como el PAN y PRD traten de aliarse rumbo a las elecciones de 2018, cuando se renovarán diversos cargos públicos, expresaron los ex militantes de esta última fuerza política, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Alejandro Encinas Rodríguez.

Así lo expresaron durante su visita por el estado de Puebla para las actividades que realiza la agrupación denominada “Por México Hoy” y que fue fundada por el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

En este sentido, el ex abanderado presidencial, insistió que el PRD y PAN siempre han promovido ideologías políticas diferentes; por lo tanto, es condenable que quieran unirse para únicamente obtener el poder en lo que sería la renovación de la Presidencia de México y otros cargos públicos en 2018.

“Me parece que hay puntos de vista contrario entre los partidos políticos, sus posiciones son opuestas y no veo la lógica de esta alianza y sin duda es torpe esta medida que proponen las dos fuerzas políticas a nivel nacional”, sentenció.

Cuauhtémoc Cárdenas mencionó que el país todavía tiene esperanza para cambiar el sistema político mexicano a través de proyectos ciudadanos como los que promueve la agrupación Por México hoy, no sólo en Puebla, sino en diversos estados de la República Mexicana.

Por su parte, Alejandro Encinas, consideró que el PRD requiere de un cambio profundo en sus dirigencias, pues es la única manera de evitar que a futuro se siga pensando que una alianza con el PAN, es la mejor opción para tratar de ganar elecciones en los diversos estados del país.

También consideró que las elecciones en diversos estados del país, principalmente la de México el próximo domingo, sin duda será un laboratorio de lo que podría ocurrir en 2018, cuando se elegirá al nuevo presidente de la República y gobernadores en otras entidades.