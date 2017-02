Por Jesús Lemus/Puebla

El ex líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Rafael Micalco Méndez, condenó que el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, “sea un perseguido político” por parte del morenovallismo en el territorio poblano.

Confió que el ex presidente municipal de Puebla saldrá bien librado de los ataques en su contra, principalmente con el asunto de su cuenta pública 2013 que supuestamente tuvo observaciones en el manejo de los recursos públicos de ese año.

Destacó que hay incongruencia de los diputados locales, porque si bien la ley establece que el ejercicio fiscal del gobierno del estado debe dictaminarse en un periodo especifico, porque no ocurre lo mismo con municipios que son importantes en el territorio poblano.

“Las cuentas públicas de Lalo es el ejemplo reciente de la persecución política que se da en Puebla, de utilizar instancias o instituciones para atender caprichos de quien estaba en el poder, Lalo saldrá bien de su cuenta y lo que ha salido respecto de ese tema, es por bloquear a un panista más, a un panista tradicional”.

Micalco Méndez consideró que el morenovallismo está perdiendo fuerza en Puebla, caso contrario del panismo tradicional que pese a los ataques que sufren algunos militantes, siempre estarán vigentes en el estado.

Por último, pidió otra vez al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, revisar el padrón de militantes que hay en el estado de Puebla, el cual desde su punto de vista no representa a la verdadera fuerza política que tiene el partido en la entidad.