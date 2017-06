Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal de MORENA, Rodrigo Abdala Dartigues, condenó que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, haya sido exonerado por la autoridad electoral a raíz de la promoción que realiza en todo el país para alcanzar la candidatura del PAN a la Presidencia de México en 2018.

Criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya sancionado únicamente a las empresas privadas de la promoción del ex gobernador de Puebla, cuando el contratante de este servicio fue el propio Rafael Moreno Valle Rosas.

Asimismo, no descartó que la promoción que hace el ex mandatario estatal con el tema de su libro “La Fuerza del Cambio”, se realice con los recursos públicos que se pagaron en los sobre costos de las diversas obras realizadas durante su administración.

Por lo anterior, convocó a la ciudadanía para que a través de su voto en las elecciones del otro año, se frene a los políticos corruptos que se han caracterizado por vivir a costa del erario y que provienen de los impuestos de los mexicanos.

Cabe señalar que su declaración se desprende, después de criticar que en Puebla se haya incrementado la inseguridad en los principales municipios del territorio poblano y que sin duda tiene asustada a la población por diversos hechos delictivos.

Rodrigo Abdala condenó que el ex gobernador de Puebla haya borrado de un plumazo las agencias del ministerio público y sub agencias del ministerio público, dificultando que los poblanos puedan presentar sus denuncias ante diversos delitos.

“Que se dé tiempo en su promoción pagada con el sobre costo de las obras públicas, para que nos diga por qué en Puebla se desaparecieron las agencias del ministerio público, sin duda son graves decisiones de política pública”, mencionó.