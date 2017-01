Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, condenó la desaparición de más de 700 agencias sub alternas del ministerio público, provocando que los ciudadanos tengan dificultades para presentar sus denuncias por delitos del fuero común.

Si bien se tiene un nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, el priista consideró que con esto se estaría fortaleciendo la burocracia para presentar denuncias en los municipios del territorio poblano.

Consideró que para nadie es un secreto que los hechos delictivos se incrementaron en los últimos meses, es por ello que urgen las agencias del ministerio público para agilizar las querellas de los ciudadanos.

“Vivimos en un estado donde la justicia no existe porque desaparecieron las más de 750 agencias subalternas del ministerio público y eso es grave, de qué sirve que construyan una casa de Justicia si eliminaron las agencias y los ciudadanos no pueden concretar sus denuncias”, señaló.

El diputado federal del PRI, Alejandro Armenta Mier, consideró que se deben implementar por parte de los tres niveles de gobierno, medidas de trabajo que combatan los índices de inseguridad registrados en el territorio poblano.