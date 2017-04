Por Patricia Moreno Sánchez

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) reporta que a la fecha solo ha recibido alrededor de 25 quejas de adultos mayores en contra de Concesiones Integrales, informó el delegado Malcom Ramírez Martínez.

Explicó que se respalda y se asesora a todos los adultos mayores que asisten al INAPAM para denunciar cualquier irregularidad de esta u otra empresa.

No obstante agregó que afortunadamente se ha tenido una buena respuesta del gerente de esta empresa, no obstantes se analiza caso por caso con el programa de descuento del 50 por ciento para el pago del servicio del agua potable.

Especificó que en la mayoría de los casos, el adulto mayor se confunde y es necesario explicarles los alcances de este programa.

Explicó que el programa solo otorga el descuento del 50 por ciento para una vivienda, sin embargo en algunos casos el adulto mayor tiene una vivienda con un comercio y es cuando no se le puede otorgar el beneficio.

Agregó que solo un 5 por ciento de los adultos mayores tienen esta problemática, sin embargo se está respetando el convenio de otorgar el 50 por ciento por parte de la empresa de agua de Puebla para Todos.