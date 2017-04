Por Patricia Moreno Sánchez

Este sábado 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, celebración que se inició en 1070 con un movimiento ambientalista con la finalidad de crear conciencia de cuidar nuestro hábitat principalmente para las nuevas generaciones.

Esta conmemoración de concientizar sobre el daño que continuamos haciendo al medio habiente surgió gracias al promotor el estadounidense Gaylord Nelson.

Con esta idea hace 46 años se dice que más de 20 millones de personas se manifestaron en las calles de los Estados Unidos para exigir acciones gubernamentales y ciudadanas que ayuden a salvar al planeta.

Con este movimiento se logró que las autoridades tomarán conciencia y se creará la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos , la cual se encarga de establecer las Ley que debe protege el saneamiento del agua, del aire y proteger a las especies en extinción.

Con esta fecha se busca crear la conciencia y crear un justo equilibrio entre el desarrollo social y ambiental para promover la armonía con la naturaleza de la tierra en beneficio de las nuevas generaciones, afirman ambientalistas.

Lo importante de esta fecha es iniciar acciones encaminadas en la lucha contra el cambio climático pese a que los gobiernos de todo el mundo consideran un tema aún lejano, el cambio busco del clima que ha dejado más desgracias en los últimos años en México como en el resto del mundo, indican lo contario.

Por último los ambientalistas internacionales indican algunas recomendaciones para celebrar este Día de la Tierra. Acciones pequeñas pero que pueden coadyuvar a mejor el medio ambiente.

Las acciones son como cambiar las lámparas por focos ahorradores.

Concientizar sobre los beneficios del uso de las energías renovables.

Ahorrar energía eléctrica

Si no se puede plantear un árbol, al menos cuidar las plantas propias y los jardines.

No tirar basura, evitar en lo posible el uso del unicel, plásticos que tardan millones de años en degradarse.

No desperdiciar el agua, que está escaseando e incluso se prevé conflictos internacionales por el vital líquido, el cual es la fuente de vida.

Lo más importe enseñar a las nuevas generaciones cuidar y proteger la naturaleza.