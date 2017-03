Por Jesús Lemus/Puebla

Con el apoyo del PRI, el Congreso del Estado de Puebla dio luz verde a la cuenta pública del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, correspondiente a los últimos 31 días de su mandato en el territorio poblano, equivalentes a 7 mil 500 millones de pesos.

Lo anterior ocurrió en el desarrollo de la sesión del Poder Legislativo, donde la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, fue la única que votó en contra del ejercicio fiscal que corresponde del 1 al 31 de enero de 2017.

Sobre el particular, la coordinadora de los diputados locales del PRI, Silvia Tanús Osorio, dijo que los recursos fiscalizados corresponden a gasto corriente por parte de la pasada administración estatal.

Rechazó que haya existido un acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN), para avalar en la última sesión del Poder Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones, el ejercicio fiscal de Moreno Valle Rosas.

“Se aprueba un mes y son 7 mil 500 millones de pesos de gasto corriente y que se enfoca a las nominas, además de otras actividades. No existe ningún tipo de acuerdo para que se haya avalado este ejercicio fiscal”.

Cabe recordar que hace unas semanas, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que la cuenta pública 2015 del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, tuvo observaciones por un poco más de 4 mil millones de pesos.

Dichas observaciones se concentraron principalmente en la ejecución de obra pública, que desde el punto de visa de la ASE, algunos proyectos por el gobierno estatal tuvieron costos muy elevados.

Es importante destacar que en la sesión del Congreso del Estado, también se dictaminó un paquete de 15 cuentas públicas de 2013 y 2015, entre las que destaca los recursos que en su momento aplicó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).