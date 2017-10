Por Jesús Lemus/Puebla

Más allá de los afectos, el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México debe elegirse con equidad, sentenció el dirigente nacional del Frente Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, quien demostró que su corazón simpatiza por el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a quien defendió por las críticas que recibe por inseguridad, huachicol y endeudamiento público que se dejó en durante su sexenio.

En rueda de prensa, sentenció que las opiniones en contra del ex gobernador poblano y también aspirante presidencial en 2018 que se relacionan a inseguridad, huachicol y endeudamiento del estado, son “subjetivas y que no sirven”, porque la realidad que vive Puebla es totalmente diferente.

Dijo que Puebla logró cambiar su panorama en diversos aspectos económicos y sociales, situación que es reconocida a nivel nacional, gracias al trabajo que realizó en su momento el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a quien calificó como un “buen mandatario y un buen administrador”.

“No se trata que seas muy bueno en el entrenamiento, sino que ganes la carrera (…) Lo que se dice del ex gobernador es subjetivo y no sirve”, argumentó el líder nacional de Movimiento Ciudadano cuando se le preguntó sobre temas de huachicol, endeudamiento e inseguridad

Dante Delgado Ranauro consideró que los ataques que recibe el Frente Ciudadano por México y que dentro de 30 días debe consolidarse como una alianza electoral, es porque esta agrupación de tres partidos políticos podría ganar la presidencia del país, además de otros cargos públicos.

Señaló que tampoco se puede hablar de métodos para elegir al candidato a la Presidencia de México, cuando primero debe firmarse la alianza electoral del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rumbo al 2018, aunque sí insistió que el nominado debe ungirse con equidad y sin afectos hacia alguien en específico.

Consideró que Movimiento Ciudadano podría ser el fiel de la balanza para otorgar el triunfo electoral al PAN y PRD en la renovación de la presidencia del país, además de otros cargos de representación popular en los estados donde habrá votaciones.