Por Rocío García Olmedo

Hace unos días el periódico NG Noticias publicó una nota firmada por Erick Almanza Ferrer, en la que señalaba que el Presidente Municipal de Puebla llamaba “… a que los partidos políticos presentaran propuestas concretas para resolver el tema de violencia de género y para dar un empoderamiento para las mujeres.” (25/10/2017)

Llamado contradictorio cuando otras voces han mencionado “no politizar” o incluso que algunos partidos -no dicen cual- están usando el tema como “bandera política” y me parece que es un llamado que ha tenido muchas respuestas y propuestas concretas, desde diversas voces que se alzaron en lo individual y de organizaciones civiles desde hace ya, algunos años; casi desde los inicios del sexenio anterior, en el que las violaciones constantes a los derechos humanos de las poblanas y poblanos de todos los niveles, implicaba necesariamente, que tarde o temprano el tejido social se rompiera y la impunidad y corrupción permeara hasta niveles de tragedia social.

Una y otra vez señalamos la necesidad de reconocer que en el estado de Puebla se vive una grave problemática de violencias en contra de las mujeres. Ahí están los datos, partamos tan sólo de algunos que señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) en materia de violencias.

Cuatro de cada 10 poblanas de 15 años o más, sufren violencias por parte de sus parejas (44.33%). El 64.3% declaró haber sido víctima de un incidente de violencia a lo largo de su vida, lo que implica que aproximadamente seis de cada 10 poblanas mayores de 15 años han sufrido violencia.

Las muertes violentas de mujeres en Puebla ha venido aumentando desde el año 2013, tan sólo en lo que va de este año 2017, se han documentado al día de hoy, 87 feminicidios y más de 200 desapariciones de mujeres.

Esas voces constantes fueron haciendo visible la problemática que las autoridades estatales omitieron atender durante muchos años y por fin, han empezado a reconocer la magnitud de la problemática que provocaron por la falta de atención y ahora sí, la necesidad de medidas urgentes para atender y poner freno al contexto de violencia que se vive en el estado de Puebla; así, las actuales autoridades estatales han intentado el diseño de algunas acciones dispersas lamentablemente. Tal vez por ello, nuevamente, el pasado 20 de octubre, la CNDH solicitó a INMUJERES y a la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema Nacional, “que en todo el estado de Puebla sea declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para que las autoridades de dicha entidad cumplan con su responsabilidad de atender la problemática de violencia feminicida, en el marco de los derechos humanos, y garantizar que todas las mujeres gocen de una vida libre de violencia.”

Por ello una vez más y ante el llamado del Presidente Municipal, reitero solo 3 de los muchos ejes de atención que se requieren:

1. El diseño de las políticas públicas deben ser integrales y focalizadas, que atiendan todos y cada uno de los ejes de esta problemática y le corresponde diseñarlas, ejecutarlas al Gobierno del Estado, y hacerlas obligatorias a todos los niveles de gobierno y que las asuman los Poderes Legislativo y Judicial. Urgente su institucionalización.

2. Requerimos un marco jurídico integral. Se sugiere una revisión íntegra al marco legal que protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres. Un trabajo profesional, serio y responsable para dejar de hacer solo parches a diversas leyes, provocando incluso antinomias. Es importante que los grupos de asesores de legisladoras y legisladores estudien el Informe recién presentado por parte de la CNDH donde da cuenta de algunos faltantes en las leyes poblanas, así como el Diagnóstico que en esta materia se tiene en INMUJERES, y con ello armonizar y homologar, una serie de normas jurídicas que prevean la protección de derechos que cotidianamente son violentados incluso por las mismas instituciones, y que provocan alguno de los tipos y modalidades de violencias en contra de las mujeres, hablo de los derechos de acceso a la justicia, protección a la salud, a la vida a la libertad y a la autonomía reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia política, entre otros, sin dejar de atender la parte en la que deben incorporar en el Código Penal sanciones para los funcionarios/as encargados de impartir justicia que entorpezcan indagatorias.

3. Si hay un rubro que provoca sin la menor duda, todo tipo de violencias en contra de las mujeres es el embarazo en adolescentes. Las cifras de embarazos en adolescentes en Puebla es “escalofriante” Del número de embarazos el 19.1% corresponde a embarazos en adolescentes, y a la alza. Hay por lo tanto que capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios públicos de salud con enfoque cultura, género y derechos humanos, sin estigmas, ni prejuicios, ni racismos. Habrá que prever el ampliamiento de la gama de métodos de anticoncepción. Implementar Protocolos de acceso a métodos anticonceptivos y considerar su abasto en todas las unidades de salud pública en el estado y que el servicio se otorgue de manera humana, libre de estigmas y prejuicios, reducirá la violencia que se ejerce en contra de las jóvenes mujeres y con ello se estaría implementando acciones de prevención por la presencia -como ha sido- de feminicidios de mujeres adolescentes embarazadas. Puebla ha presentado a esta fecha 5 casos de jóvenes mujeres embarazadas asesinadas por sus parejas.

Esperamos ahora no sólo llamados, sino que ahora sí se tomen en cuenta las voces de todas y de todos. Seguiremos proponiendo, pero también exigiendo que las autoridades asuman y cumplan “de una vez por todas” su responsabilidad en esta problemática. Comprométanse.

rociog@prodigy.net.mx

Palabra de Mujer Atlixco

@rgolmedo

rociogarciaolmedo.blogspot.com