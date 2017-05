Por Jesús Lemus/Puebla

La líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, consideró urgente que el gobierno estatal, concentre sus baterías al combate de otras problemáticas de inseguridad que se viven en la entidad y no enfocarse únicamente a la extracción ilegal del combustible.

En el encuentro con los medios de comunicación, la también diputada local del PRD, dijo que la administración estatal ha descuidado otros índices delictivos registrados, como es el asunto de los feminicidios y presos políticos.

Dijo que el asunto de los feminicidos no es un tema nuevo, toda vez que este incrementó en la administración encabezada por el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y que se heredó a su sucesor Antonio Gali Fayad.

En el tema de presos políticos, indicó que existe un gran número de personas detenidas y que singue sufriendo arbitrariedades en los juicios que enfrentan para salir libres de la cárcel donde se encuentran recluidos.

Caso de lo anterior, es Israel Pacheco Velázquez, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, quien estaba en la cárcel de Cholula y ahora fue trasladado al CERESO de Tepexi de Rodríguez.

Quezada Tiempo no minimizó los trabajos que realiza la administración estatal a cargo de José Antonio Gali Fayad, para disminuir los índices de extracción ilegal del combustible robado que se ubica principalmente en la zona del triangulo rojo; sin embargo, insistió que faltan políticas públicas para atender otro tipo de delitos.

“Se deben impulsar mejores políticas públicas para resolver todas estas problemáticas que enfrentan a los poblanos y que sin duda perjudica el patrimonio de los habitantes, el tema del huachicol no es lo único que se vive en Puebla”.