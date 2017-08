Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

QUIENES estuvieron ayer en Puebla, fueron la agrupación del momento CNCO, conformada por Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón y Zabdiel de Jesús, y en entrevista EXCLUSIVA, pudimos conversar con ellos previo a su show.

Carlos: ¡Bienvenidos a Puebla!, ¿Cómo se sienten de estar en Puebla, en México?.- Estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo que nos están brindando en México, aquí en Puebla nos han tratado súper lindo y estamos agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que nos ha sucedido.

Carlos: Se imaginaron ganar en La Banda, todo esto que comenzó como un sueño y se ha hecho realidad.- Si pasó por nuestra mente ser cantantes pero nunca imaginamos que fuera a suceder, estamos agradecidos con Ricky Martin por creer en nosotros y a todas las personas que se han visto involucradas en este sueño. Chrisptopher

Carlos: Ahorita que mencionan a su manager Ricky Martin, ¿Por qué no han cantado un tema con él?.- Hemos sido sus teloneros, él tiene sus proyectos y nosotros los nuestros, pero ojalá se pueda dar algo con él. Erick

Carlos: ¿Qué aprendizaje les ha dejado trabajar junto a grandes figuras de la industria musical?.- Sin duda una experiencia muy grande, nos encanta Wisin, ha sido increíble trabajar con él, Laura Pausini, Alejandro Sanz y Ricky Martin. Joel

Carlos: Acaban de lanzar una nueva versión de Reggaetón Lento.- Así es, la verdad ese tema tiene más de un billón de views y nos pone contentos, la han aceptado bien las fans y quisimos hacer una versión con Little Mix, se portaron bien, son humildes y tranquilas, este mix lo estamos promocionando por todos lados. Christopher

Carlos: Planes para regresar a México en gira.- Si, vamos a Querétaro, Guadalajara, León, esperemos venir a Puebla, también estaremos en Canadá con Enrique Iglesias y Pitbull, iremos a Europa por Italia y España, también en diciembre a Chile, entre otras fechas de países que se van agregando a nuestra agenda. Christopher

Carlos: Mencionan Europa, ¿Existen planes para grabar en otro idioma?.- ¡Claro!, nos encantaría y esperamos seguir rompiendo fronteras. Richard

Carlos: Son una agrupación con integrantes de varias nacionalidades, ¿Qué extrañan de sus países?.- Sin duda a nuestras familias y nuestros países, las playas, su comida, todo (Ríen). Joel

Carlos: Ahorita que mencionan comida, ya probaron la comida mexicana.- Si, el pozole, por cierto nos quemamos la lengua (Ríen), también probamos hormigas y nos hicieron comer escorpión. Joel

Carlos: Su disco se llama “Primera Cita”, ¿Cuál es su primera cita?.- No tenemos una cita en especial, pero todo lo que hacemos con CNCO es nuestra primera cita. Christopher

Carlos: Muchas veces la prensa y los fans no saben lo que pasa un artista, ¿Cuáles son sus momentos buenos y malos?.- Los momentos buenos es estar ahorita por ejemplo contigo en entrevista, estar en Puebla, y los momentos malos pues creo que nos hace notar tristeza es cuando ganamos premios y no está nuestra familia, parte de lo que somos es gracias a ellos, a nuestras familias.

Carlos: Para ustedes que significa Ricky Martin.- Es nuestro ídolo, es un mentor, es la persona que nos da consejos y nos dice cómo hacerle para no perder los pies del piso, lo apreciamos y queremos mucho, es nuestro manager y es un grande en la industria musical, a parte te transmite una paz interior. Christopher

Carlos: Para cuando sale su nuevo disco.- Saldrá el siguiente año, por el momento promocionamos “Hey DJ” y tenemos un nuevo sencillo que vamos a lanzar en septiembre, es una sorpresa y aún no podemos dar tantos detalles, vienen cosas muy buenas. Zabdiel

Carlos: Si pudieran elegir un dueto para el nuevo disco ¿Qué artista les gustaría?.- Tenemos muchos, Daddy Yankee, Sin Bandera, Bruno Mars, Justin Bieber, Justin Timberlake, muchas personas. Erick

Carlos: Finalmente ¿Cómo describen CNCO?.- Como un conjunto de muchas cosas (Ríen), unidad, cultura, somos la primera boy band que hace reggaetón, género urbano y que le da sabor a sus canciones. Zabdiel

Carlos: ¿Algo que quieran agregar?.- Que nos sigan en nuestras redes sociales, que gracias a nuestras fans poblanas y mexicanas por el cariño, las queremos mucho. Concluyeron los integrantes del quinteto CNCO, en entrevista EXCLUSIVA para LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA.

Agradecemos a Sony Music México por todas las facilidades para la realización de esta entrevista y nota.