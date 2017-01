Por: José Juan Luna Ledo

Fotos: Carlos Linares Mendoza

QUIEN visitó nuestras instalaciones de LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA, para hablarnos de lo que será su producción musical fue Chiquis, apodado “El Rey de la Parranda”; cantante grupero que presentará su disco en febrero.

En entrevista comentó, “Primero que nada me siento muy emocionado con muchas ganas de venir a platicar sobre el tercer sencillo -Comparto el Corazón-, de estar una vez más en las instalaciones de La Opinión con ustedes”.

Este disco está compuesto por canciones de amor, desamor.- Si, es un disco con canciones de amor, desamor, esperemos que la gente se sienta identificada con el tipo de música que canto en su forma de ser en su forma de estar en su situación de amor y desamor.

Ahora que lo mencionas historias de amor y desamor en estos momentos ¿En qué situación te encuentras en amor o en desamor o neutro?.- (Ríe), yo estoy neutro soltero disponible.

¿Dónde se hizo el video?.- Se hizo en un rancho muy bonito en Tenextepec a 10 minutos de Atlixco, se llama “Rancho El Pastor” cercar de Atlixco.

¿Cómo se hizo la filmación?.- La grabación se hizo durante de siete de la mañana; empezamos y acabamos a nueve de la noche, fueron 14 horas de grabación.

¿Por qué sale el disco hasta febrero?.- Porque primero quisimos que se lanzaran temas mediante las plataformas digitales; Son 6 temas, es un EP yo creo que a finales de este mes les aviso ya formal mente cuando va a ser la presentación y en qué lugar para que les mande yo las invitaciones, pero será oficialmente en febrero.

¿Por qué el rey de la parranda por qué?.- Desde los 15 años, me gusta ir de fiesta, me gusta estar conviviendo mucho con mis amigos, mi familia, me gusta mucho estar en reuniones en fiestas y pues siento que como que aparte el tipo de música que canto queda muy bien la canción que es para abrir mis presentaciones es como que mi sobre nombre “El Chiquis el Rey de la Parranda” y que más pues esta música se canta en los bailes en lugares donde están echando fiesta echando parranda.

Este primer disco a quién se lo vas a dedicar.- Estoy muy agradecido por todo el apoyo familiar ya sea mi Papá, mi Mamá, mis hermanos nunca dejaron de impulsar ni de decirme que nunca deje este proyecto, que cumpliera con mis sueños con lo que yo quisiera.

¿Cómo van las cosas con Yamil?.- Muy bien con él, ha sido excelente es un producto increíble aparte de amigo es un productor que sabe demasiado sobre el tema de la música el tema de todos los instrumentos como grabarlos, como quitar todo, como masterizar, como editar, la verdad llevo un trabajo muy bueno con él.

Tienes planes para hacer alguna colaboración.- Me gustaría trabajar con Los Tigres del Norte, es uno de mis sueños, que espero se pueda cumplir, pues desde chiquito me gusta su música.

Finalmente Indalecio o Chiquis.- El nombre es el Chiquis desde que era niño mi hermana me puso así y es por esa razón que me quise llamar artísticamente así, porque todos me conocen de esa manera más que de mi nombre real.

¿Algo que quieras agregar?.- Darte las gracias por el espacio y tiempo, decirle a todos los lectores de La Opinión, que se den tiempo para escuchar mis canciones.