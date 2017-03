Por Jesús Lemus/Puebla

El PRI debe entender el hartazgo social que existe el país, provocando que los ciudadanos estén “hasta la madre” de políticos que no saben cumplir con sus promesas de campaña, dijo el diputado local de este partido político, Pablo Fernández del Campo.

Así lo dijo ante la postura de algunos priistas que critican a la dirigencia estatal del PRI y que a raíz de eso, han dejado abierta la posibilidad de renunciar al instituto tricolor para irse a otro partido.

Consideró que lo anterior podría ser un chantaje para amarrar una candidatura rumbo al 2018, situación que no debe permitirse pues ello provoca el enojo de la ciudadanía quien ya no confía en los políticos.

“Hay que reconocer el hartazgo, hay gente que está hasta la madre con los partidos, hasta la madre de los políticos y si queremos seguir como políticos tenemos que aguantar vara y darle la cara a la gente”, puntualizó.

Sin embargo, Pablo Fernández también consideró que el Revolucionario Institucional tiene la oportunidad de “podar aquellos frutos malos dentro del partido” y solo dejar a los que realmente abonarán a favor de un proyecto ciudadano.

Señaló que todos los priistas merecen su respeto, como Javier López Zavala y Alejandro Armenta Mier, pero también celebró que algunos estén saliendo del “closet” para dejar en claro que su proyecto nunca estuvo con el PRI, sino con otra fuerza política.

El diputado local del PRI y quien ya fue dirigente estatal del partido, aclaró que tampoco se trata de correr a la militancia, pero desde su punto de vista, tampoco se puede obligar a nadie estar dentro del instituto tricolor.