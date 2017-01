En el 2016 se lograron más de un millón de empleos formales

Por Diego Armando Cuautle

El 48.4 por ciento de los poblanos no cuentan con los ingresos económicos suficientes para solventar suficientemente el valor de una canasta básica, lo que significa que Puebla está entre las principales entidad con mayor índice laboral, según datos de un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Puebla.

Al respecto, Luz del Carmen Díaz Peña, catedrática del Departamento de Administración, Economía y Finanzas señaló que Puebla se encuentra junto con Tlaxcala, Morelos, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas como los estados que tienen una mayor problemática en este tema.

“Todos los factores externos e internos están afectando la economía de las familias, a pesar de que el salario mínimo para este 2017 alcanzó los 80.04 pesos por día, no es suficiente para hacer frente a los incrementos en precios en los bienes y servicios de primera necesidad como los que se están dando en los últimos meses en todo el país”, explicó.

Cabe señalar que dichos trabajados de investigación fueron apoyados por Semáforo Económico México ¿Cómo Vamos?, y tiene como objetivo traducir los resultados de nuestras investigaciones en herramientas claras y sencillas que permitan evaluar el desempeño del país a fin de impulsar un crecimiento económico acelerado y sostenido que genere los empleos que los mexicanos necesitan.

Además del ITESM, otras de las instituciones que destacan son el CIDE, COLMEX, Harvard, ITAM, ITESM y UNAM, y centros de investigación como IMCO, México Evalúa, CIDAC y CEEY quienes fungen como un puente entre el conocimiento de los académicos y el debate público, fijando metas claras para el país, difundiéndolas de forma continua y constante, y coordinando esfuerzos realizados por la sociedad civil para impactar la política pública.

Díaz Peña agregó urgió a las empresas a ofrecer mejores salarios para apoyar a sus trabajadores ante un valor adquisitivo menor, provocado por la caída del peso frente al dólar y las alzas a las gasolinas, energía eléctrica e impuestos.

Por su parte, Yvonne Guevara Diego, especialista en finanzas también del Tec Puebla comentó que la cifra de poblanos en pobreza laboral es demasiado alta y aunque el nivel de empleo formal ha aumentado a nivel nacional, existen muchos estados, donde las familias no cuentan con un trabajo establecido y se encuentran laborando de manera informal, sueldo que puede ser muy bajo.

Ambas académicas pidieron que la próxima administración estatal en crear programas para atender los temas de economía con el objetivo de disminuir esta cifra y dar mejores y más empleos a los poblanos.