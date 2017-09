Por Patricia Moreno Sánchez

El albergue del Centro Expositor de los Fuertes será permanente para atender a toda la población que lo requiera tras el sismo de 7.1 grados de magnitud registrado el martes 19 de septiembre.

Durante la primera noche, se recibieron 54 personas, que tuvieron todo tipo de atención, médica, psicología y alimentos, además de un lugar para pasar la noche.

Por la mañana de ayer miércoles, algunas familias se retiraron, sin embargo se espera incremente la cifra para los próximos días.

Los coordinadores nos comentaron que se habilitó de inmediato el albergue y cuenta con una capacidad para atender a hasta 2 mil personas.

Específico que de algunas personas se les atendió por crisis nerviosa, con atención meduca y otros servicios.

Las personas mis comentarios que ante algunas coarteaduras en sus viviendas decidieron trasladarse al albergue que instaló el gobierno del estado para mayor seguridad, es el caso del señor Benjamín.

“Tras el sismo, vimos que nuestra casa que se ubica en el sur de la ciudad, se afectó, y decidimos venir al albergue, vengo con mi mama, su hijo y con mi mascota, mi perrito”.

Otra jovencita, nos comentó que vive con su mama y su abuelita, pero con el sismo se dañó su vivienda y protección civil les ordeno salirse y las trasladaron al albergue.

“Vine con mi mamá, y mi abuelita, estanos bien, pero me asusté, me traje a mi gatito, pero se lo regalé a un chico voluntario para que lo cuide, ahora que yo no puedo” contó triste.

En este Centro Expositor también se instaló un Centro de acopio en el cual hay una excelente respuesta de la población que están donando víveres y agua alimentos enlatadas sin embargo se réquiem más, sobre todo de productos uso personal y de higiene.

Se requiere papel sanitario, tollas sanitarias, pañales desechables para niños y adultos. Además de productos de limpieza.

Se está solicitando alimento para mascotas y para animales de granja.

De las donaciones ya se han enviado cargamento ya se enviaron a los municipios afectados como Atlixco, Atzala entre otros.

Se destacó que se cuenta con voluntarios que son estudiantes de la BUAP, IBERO, UPAEP, entre otras.