Por Jesús Lemus/Puebla

Cuando llegue el momento, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) hará marcaje personal a la selección de candidatos que competirán por un cargo público en la zona del Triángulo Rojo y donde ha crecido la delincuencia por la extracción ilegal del combustible.

Así lo declaró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido, Jesús Giles Carmona, quien detalló que en este blindaje de las candidaturas también se revisará que el dinero utilizado para las campañas a través de aportaciones privadas, sea lícito y no de la delincuencia organizada.

Aseguró que hay las condiciones para blindar la selección de los candidatos, no solo de esta zona, sino de todo el territorio poblano, una vez que esto se hizo desde las elecciones de 2013, 2015 y 2016, respectivamente.

“Blindaremos el proceso de selección de candidatos. El PAN será cuidadoso de los perfiles para los diversos cargos públicos, se hizo de 2013 a la fecha, en 2018 no será la excepción y sin duda pondremos especial atención de esa zona”, mencionó.

Destacó que el Partido Acción Nacional tiene sus propios mecanismos para garantizar que ninguno de sus candidatos para los diversos cargos públicos que se renovarán el otro año, estarán vinculados a la delincuencia organizada.

Es importante señalar que algunos partidos piden a sus candidatos aplicarse la prueba del polígrafo para evitar que estén coludidos con la delincuencia organizada, además de que algunos de ellos y por voluntad propia, presentan su declaración 3de3 para conocer los detalles de sus ingresos económicos y forma de vida.