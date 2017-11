Dulce Gómez

El secretario general del Ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Morales Páez, anunció que la administración de Luis Banck Serrato planea la recuperación de casonas del Centro Histórico, a fin de tener suelo disponible para viviendas de interés medio y social.

Al respecto, puntualizó que es necesario aprovechar que el primer cuadro de la capital es un desarrollo integralmente planeado, empero señaló que es importante ir caso por caso, pues cada inmueble tiene una situación distinta.

Dejó en claro que dicha recuperación apenas está siendo planeado, y puntualizó que no es necesario llevar a cabo una expropiación.

“Se está planteando un programa para la recuperación de casonas, y sobretodo tener suelo disponible para vivienda de interés medio y social en el municipio, aprovechando que el Centro Histórico es un desarrollo integralmente planeado”, dijo.

Refirió que no existe necesidad, siempre y cuando el propietario se comprometa a invertir, o en su caso hacer una asociación con inversionistas.

Mencionó que dicho tema es necesario abordarlo en Sesión de Cabildo, a fin de revisar que las casonas cumplan con lo legal.

“Hay casonas donde al dueño se le han hecho hasta cinco requerimientos, de Protección Civil y no aparecen los representantes. Es un proceso que se continuará aprovechando”, apuntó.

Pese a lo anterior, admitió que serán las siguientes administraciones las encargadas de dar seguimiento a este plan, una vez que es poco el tiempo restante del presente gobierno.