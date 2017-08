Por Patricia Moreno Sánchez

Un caso más de éxito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , Serrando Hernández Flores es un jovencito de 14 años que fue trasplantado con células madre hace 11 años en el IMSS San José .

El doctor Alejandro Limón Flores jefe del área de Hematología del IMSS San José explicó que este niño se le detectó leucemia antes de cumplir los tres años y al recibir tratamiento fue candidato a trasplante .

Comentó que en una primera instancia su hermana que era compatible donaría las células de Médula Ósea, sin embargo por diversas razones, no se pudo llevar a cabo el trasplante, por lo que los especialistas, decidieron solicitar las células de sangre compatibles con el paciente del Banco de Células de Cordón Umbilical Nacional y con ello se logró el trasplante. Por lo que el trasplante se realizó en el año 2006.

Se destacó que se presentó este caso de éxito, después de 10 años, de ser trasplantado al considerar que es un caso de éxito. Agregó que el adolescente se ha reintegrado al 100 por ciento a sus actividades.

Servando Hernández, comentó que estaba muy agradecido con los médicos especialistas que le salvaron la vida. Agregó que actualmente hace su vida normal y no tiene ningún problema de salud.

“Estoy muy bien, no tengo nada de molestias y puedo hacer mi vida normal” refirió, el jovencito.

Mientras que la señora Obdulia Pérez, madre de Servando explicó que son originarios de Tlaxcala y que al enterarse del diagnóstico de la leucemia en su hijo, fue una experiencia muy difícil y ahora gracias al IMSS lograron recuperar a su hijo y se han fortalecido como familia.

“Doy gracias a Dios por ponerme en el camino a los médicos especialistas que lograron salvar a mi hijo. Si quiero decir que el haber salvado a mi hijo es un caso de éxito” afirmó la señora.

El Doctor Limón Flores, comentó que la donación de células Madre o Cordón Umbilical se registra más en Bancos de Células particulares, contrario a los centros médicos públicos.

Explico que las células de los bancos particulares se conservan pero son de exclusividad para los familiares o conocidos de los donantes. En los hospitales públicos, son para la población abierta.

Agregó que una apreciación, de cada mil nacimientos, solo 2 se conservan las células, el resto queda en la placenta y en el cordón umbilical y son desechados, no se emplean, lo cual es lamentable.

Destacó que en congelación a muy baja temperatura, alrededor de 200 grados bajo cero, en lugares y por gente apropiada , permite mantener por décadas las células, para ser trasplantadas a menores con alguna problemática de cáncer.

Refirió que la falta de información , los padres de familia no donan las células madre y además de no existe la infraestructuras para instalar un banco de Sangre. No obstante dijo que el Banco de Sangre de La Raza, en la Ciudad de México, es uno de los centros cinco con mayor reconocimiento a nivel mundial.

Por ultimo destacó que no existe lista de espera con este esquema de donación, debido a que los pacientes que lo requieren se van trasplantados.