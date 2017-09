Por Jesús Lemus/Puebla

Los cargos partidistas en el PRI no deben usarse como trampolín político rumbo al 2018, dijo el aspirante a la presidencia del partido a nivel municipal, Francisco Ramos Montaño, luego de considerar que deben “usarse estrategias de marketing” para conocer qué tan beneficio es que se permita la participación activa de Mario Marín Torres en la campaña del año entrante.

Lo anterior en el marco del reciente nombramiento de la regidora del ayuntamiento Karina Romero Alcalá, como secretaría general del PRI en el municipio poblano y quien se dice, será la nueva presidenta del partido político en sustitución de José Chedraui Budib.

En este sentido, dijo que no permitirá que Romero Alcalá sea la presidenta del partido, al argumentar que en su momento el candidato a gobernador de Puebla bajo la dilas del PRI en 2018, será quien elija al líder del partido en el municipio y quien tendrá que organizar una fuerte estructura política para ganar los diversos cargos públicos que estarán en disputa el otro año.

En el caso de la capital, añadió que está trabajando para garantizarle al partido un poco más de 200 mil votos, por ello su interés de poder ocupar la presidencia del PRI municipal en sustitución de José Chedraui Budib.

Francisco Ramos Montaño -quien fue diputado federal del PRI en 2009-, mencionó que Romero Alcalá no tendría el perfil para ocupar el cargo partidista en la capital poblana y; por el contrario, debería trabajar desde la secretaría general en conocer todos los rincones de la ciudad para conocer realmente las demandas de la población.

Sobre la imagen del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres para que aparezca en la campaña del PRI rumbo al 2018, el priista insistió que eso se deberá medir en su momento para conocer si conviene al partido en la renovación de las diversas posiciones que estarán en disputa.

Pero también destacó que el PRI tampoco puede desperdiciar la estructura política que tengan algunos actores y que podrían contribuir en la campaña que impulsará el instituto tricolor para las elecciones de 2018.