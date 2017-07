Por Jesús Lemus/Puebla

La diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, convocó a una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Estatal, para lograr que del total de dependencias en el gobierno de a Puebla, la mitad sean para el sector femenino.

Señaló que desde el Poder Legislativo se trabaja en una reforma para establecer la paridad de género, pero ello solo se estaría planteando en el tema de los ayuntamientos y no para la administración estatal.

Por lo anterior, anotó que de las once dependencias del gobierno estatal y que encabeza Antonio Gali Fayad, tres son encabezadas por las mujeres en las áreas de salud, educación y transportes respectivamente.

De esta manera, la diputada local del Verde Ecologista de México, mencionó que urge la paridad de género en el estado de Puebla, toda vez que las mujeres tienen capacidad para realizar diversas actividades.

Señaló que su propuesta se concentra, en lograr que de las 11 secretarías que tiene en el presente la administración estatal, cinco sean ocupadas por las mujeres con base en el perfil que pueden desempeñar.

“El papel de la mujer en los distintos sectores del estado es muy claro. Hoy en día no hay empleo, oficio o profesión en donde no encuentre cabida y sobresalga a la par de los varones”, mencionó.

Por último, la diputada local del Verde Ecologista de México, confió en que reciba el apoyo del resto de las fracciones parlamentarias, para lograr que esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Estatal, sea dictaminada lo antes posible, pues de concretarse, esta entraría en vigor para el siguiente gobierno estatal.