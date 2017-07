Por Jesús Lemus/Puebla

Es momento de exigirle al PRI que la designación de candidaturas para los jóvenes sea por reconocimiento a su labor y no por algún padrinazgo político rumbo al 2018, expresó Pablo Angulo, presidente nacional de la Red de Jóvenes por México.

Así lo declaró después de participar en la Asamblea Regional del PRI que se realizó en el Auditorio de la Reforma y donde participaron los estados de Puebla, Guerrero, Morelos y México.

En este sentido, el líder nacional de la agrupación política, puntualizó que la asignación de candidaturas para este sector no sólo debe ser por cuotas, sino por su trayectoria y trabajo al interior del Revolucionario Institucional en beneficio de los ciudadanos.

Destacó que los jóvenes tienen las condiciones de vencer al discurso demagógico que solo quiere llevar a México a la ruina en todos sus logros alcanzados, esto en referencia al virtual candidato de MORENA a la presidencia de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador.

Insistió que el PRI no puede elegir a candidatos que solo busquen enriquecerse a través del partido, sino que requiere de personajes que estén dispuestos a enfrentar los retos que urgen solucionarse en toda la República Mexicana.

“Llegó el momento de que el partido reconozca más la capacidad que la recomendación, que reconozca más el trabajo que el padrinazgo, pero sobre todo que a los jóvenes nos den esas oportunidades que nos rompemos el alma para lograr un país mejor”, mencionó.

JÓVENES TIENEN CAPACIDAD DE COMPETIR EN 2018

Por su parte, el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México, Lorenzo Rivera Nava, destacó que el 30 por ciento de las candidaturas rumbo al 2018 deben ser par este sector de la población.

En el caso de Puebla, mencionó que se ha demostrado que los jóvenes se rompen el alma por el instituto tricolor, situación que les permitirá demostrar que son una buena opción para la renovación de diversos cargos de representación popular.

“Hay que evitar la llegada de la corrupción, hay que acabar con ese discurso demagógico que solo afectaría a México, también tenemos que acabar con esa derecha que en Puebla y en otros estados de país, se tiene una deuda muy fuerte que no permite el desarrollo de las demarcaciones”, mencionó.

Llama la atención que en este discurso, el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, dijo que “Lorenzo Rivera, al igual que otros jóvenes” aparecerán en las boletas electorales de 2018, lo que se interpretó como un destape político para el otro año.